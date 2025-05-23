Алонсо: Трафик станет одной из главных тем в субботу

Фернандо Алонсо показал седьмое время во второй тренировке Гран При Монако и отметил, что корректировки настроек перед сессией позволили прибавить. Его напарник по команде Aston Martin Лэнс Стролл спровоцировал аварию с Шарлем Леклером в первой тренировке, а вторую закончил с восемнадцатым результатом.

Фернандо Алонсо (7-й): «Во второй тренировке я был больше доволен балансом машины после того, как мы скорректировали настройки. Надеюсь, завтра сделаем ещё один шаг вперёд.

На трассе в Монако нужно постепенно набирать скорость и уверенность. Трафик станет одной из главных тем в субботу, так что посмотрим, сможем ли мы чисто проехать круги в квалификации».

Лэнс Стролл (18-й): «Первая тренировка получилась не самой простой для нас – я потерял много времени из-за столкновения с Шарлем Леклером. Команда в боксах приложила много усилий, чтобы восстановить машину к началу второй сессии, и мы смогли выполнить часть программы.

Посмотрим, какие корректировки нужно внести в машину перед завтрашним днём, чтобы прибавить и быть готовыми к квалификации».

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