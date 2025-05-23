Известный промоутер: «Его уже никто не боится. Забавно, что так случилось»

Промоутер Эдди Хирн уже не уверен, что многих интересует поединок Энтони Джошуа против Деонтея Уайлдера, учитывая последние неудачи американского боксера.
«Бой Джошуа против Уайлдера нельзя исключать, но я не думаю, что многих теперь это интересует. Будем надеяться, Деонтей еще вернет свою форму».
«Забавно, как бывает, что одного боксера все боятся, а потом происходит нечто – и уже никто его не боится. Никто уже не думает: «Боже мой, это же лучший панчер в истории бокса».
«Теперь все готовы драться с Уайлдером», – сказал Хирн.
Уайлдер планирует скоро вернуться в ринг – 27 июня он проведет бой против Тайрелла Херндона.