Порторож (W50). Олейникова победила лидера посева на пути в полуфинал

Александра Олейникова выиграла четвертьфинальный матч на турнире ITF в Словении



Украинская теннисистка в четвертьфинале соревнований обыграла словачку Викторию Грунчакову со счётом 6:7(5), 6:4, 6:1. Для победы ей понадобилось почти три часа.

Олейникова сыграет уже четвертый полуфинал в этом сезоне и попробует третий раз выйти в финал.

Соперницей Александры будет третья сеяная Жасмин Ортенци из Аргентиниы. Отметим, что перед выступлением в Словении аргентинка выиграла титул на турнире ITF W35 в Бостаде.



btu.org.ua