ИИХФ объявила места проведения будущих чемпионатов мира

Конгесс IIHF

На проходящем в Стокгольме Конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) определены места проведения следующих чемпионатов мира с участием женской и мужских сборных Украины.

Как сообщалось ранее, главная мужская команда страны под руководством Дмитрия Христича сыграет свой турнир в дивизионе IA в польском Сосновце.

Также в Польше, но уже в местечке Крыница-Здруй (18–24 апреля) соберутся участники юниорского ЧМ-2026 в дивизионе IA в возрасте до 18-ти лет. Подопечные Александра Бобкина сыграют против сверстников из Польши, Швейцарии, Казахстана, Словении и Венгрии.

Чемпионат мира среди молодежных сборных до 20 лет в дивизионе IA пройдет в Словении. В период с 7 по 13 декабря ледовая дружина Андрея Срюбко скрестит клюшки со сборными Австрии, Норвегии, Словении, Франции и Казахстана.

Наконец, женская сборная Украины отправится в далекий Гонконг на ЧМ-2026 в дивизион 2B (30 марта–5 апреля). Наши девушки под началом Евгения Алипова будут бороться за повышение в классе со сборными Гонконга, Новой Зеландии, Бельгии, Мексики и Литвы.

sport.ua