Суперкубок Англии. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 1:1 (7:6). Видео голов и обзор матча

С серией пенальти
Фото: Манчестер Сіті
В Англии начался сезон определением обладателя Суперкубка. В матче сошлись чемпион АПЛ-2023/24 "Манчестер Сити" и победитель Кубка Англии-2023/24 "Манчестер Юнайтед".
В первом тайме команды не смогли на хотя бы один удар в створ ворот. После перерыва болельщики увидели совсем другой футбол. Открыли счет справедливо "красные дьяволы". Гол от них назревал, о чем свидетельствуют несколько опасных моментов. Но удержать победу не удалось – "Сити" на последних минутах сравнял.
В серии пенальти более точными были "горожане". Поэтому, именно они забирают Суперкубок Англии-2024.
Суперкубок Англии
Стадион: "Уэмбли" (Лондон)
Главный судья: Джаред Джиллетт (Австралия)
"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" 1:1
Голы: Бернарду Силва (89) – Гарначо (82)
Серия пенальти – 7:6: Де Брюйне, Голанд, Савио, Эдерсон, Нунес, Диаш, Аканджи – Фернандеш, Далот, Гарначо, Каземиро, Мактоминей, Мартинес
Свои удары не реализовали: Бернарду Силва – Санчо, Эванс