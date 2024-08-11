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Футбол

Суперкубок Англии. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 1:1 (7:6). Видео голов и обзор матча

С серией пенальти

Суперкубок Англии. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 (7:6). Видео голов и обзор матча

Фото: Манчестер Сіті

    • В Англии начался сезон определением обладателя Суперкубка. В матче сошлись чемпион АПЛ-2023/24 "Манчестер Сити" и победитель Кубка Англии-2023/24 "Манчестер Юнайтед".

    В первом тайме команды не смогли на хотя бы один удар в створ ворот. После перерыва болельщики увидели совсем другой футбол. Открыли счет справедливо "красные дьяволы". Гол от них назревал, о чем свидетельствуют несколько опасных моментов. Но удержать победу не удалось – "Сити" на последних минутах сравнял.

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    • В серии пенальти более точными были "горожане". Поэтому, именно они забирают Суперкубок Англии-2024.

    Суперкубок Англии

    Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

    Главный судья: Джаред Джиллетт (Австралия)

    "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" 1:1

    Голы: Бернарду Силва (89) – Гарначо (82)

    Серия пенальти – 7:6: Де Брюйне, Голанд, Савио, Эдерсон, Нунес, Диаш, Аканджи – Фернандеш, Далот, Гарначо, Каземиро, Мактоминей, Мартинес

    Свои удары не реализовали: Бернарду Силва – Санчо, Эванс

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