«Он победит всех, но...» Хантер рассказал, сможет ли Баколе одолеть Усика

Известный супертяж Майкл Хантер назвал двух боксеров, которых не смог бы победить конголезский боксер Мартин Баколе.
«Баколе победит всех, но есть два боксера, которых он точно не одолеет. Это я и Александр Усик. Баколе – топовый хевивейтер, он может со многими конкурировать. Он это доказал в бою с Андерсоном», – сказал Хантер.
Отметим, что Хантер нанес единственное поражение Баколе на профи-ринге. В свою очередь, Александр Усик стал единственным боксером, который сумел одолеть Хантера.
Ранее конголезский боксер Мартин Баколе рассказал, как остановил Александра Усика в спарринге и к каким негативным последствиям это привело.