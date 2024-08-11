Риккардо надеется, что получит свой последний шанс

Даниэль Риккардо входит в число гонщиков, чья дальнейшая судьба в Формуле 1 выглядит неопределённо, в том числе после недавнего заявления Хельмута Марко, что в Red Bull уже приняли решение по Лиаму Лоусону.

Не исключено, что молодой новозеландец станет новым напарником Юки Цуноды в Visa RB, при том что контракт с японским гонщиком был подтверждён ещё в начале июня.

Однако дела Серхио Переса в Red Bull Racing в последнее время идут откровенно неважно – возможно, именно поэтому Даниэль не расстаётся с надеждой, что всё-таки получит свой шанс.

В те времена, когда Риккардо был напарником Макса Ферстаппена в Red Bull, он выступал довольно ярко, и это запомнилось, но затем, когда австралиец перешёл в Renault, а оттуда в McLaren, его результаты были явно ниже. Хотя одну победу за рулём машины McLaren он всё-таки одержал – это было в Монце три года назад, но тому способствовали особые обстоятельства.

За 14 гонок этого сезона Даниэль заработал 12 очков, тогда как Юки Цунода, его напарник – почти в два раза больше, что тоже наводит на определённые размышления. Но когда по ходу интервью RacingNews365 Риккардо был задан вопрос, хотел бы он получить ещё один, вероятно, последний шанс померяться силами с Ферстаппеном за рулём одинаковых машин, он сказал:

«Да, и я не собираюсь давать дипломатичный ответ. Конечно, хотел бы. Но я знаю, что должен его заслужить. Мне его не предоставят просто так, но если я его заслужу, и если такой шанс действительно представится, разумеется, я хотел бы попробовать. В общем, посмотрим.

Есть ли у меня сейчас какие-то реальные шансы? Я бы сказал, нет, но всё может измениться. Например, в Канаде я испытывал определённый прессинг, и на то были причины, однако хорошо отработал в тот уик-энд. Неожиданно обо мне заговорили в таком ключе: «Он действительно вернулся на прежний уровень».

Но если в следующий уик-энд тебе не удаётся показать хороший результат, тебя опять критикуют. Так что уик-энды складываются по-разному. Хочу ли я отлично выступать в каждый уик-энд? Безусловно!»

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