Формула E: Оливер Роулэнд выиграл гонку в Монако

В прошлом остались времена, когда из-за несовершенства электрических технологий гонки Формулы E в Монако проходили на укороченной версии легендарной городской трассы. Прогресс в этой области в последние годы достиг поистине небывалых темпов, и гоночные электромобили нынешнего поколения GEN3 Evo без особых сложностей преодолевают дистанцию гонки продолжительностью 55 минут.

Более того, с 2025 года в этой электрической серии, имеющей статус чемпионата мира, практикуются пит-стопы, хотя и не на каждом этапе. Речь о Pit Boost – пит-стопах с экспресс-подзарядкой бортовых аккумуляторов, что, разумеется, влияет на выбор тактики.

Сегодняшняя гонка была одним из этапов с обязательным пит-стопом, при этом длина круга здесь 3,3 км, а дистанция Monaco e-Prix состоит из 29 кругов.

Поул перед субботней гонкой выиграл Тейлор Барнард – это уже второе подобное достижение 20-летнего гонщика McLaren в сезоне. И Барнард, и его команда сейчас явно на подъёме – тем более им должно быть обидно, что в McLaren Racing приняли решение уйти из Формулы E, и это её последний год в чемпионате мира по гонкам на электромобилях.

Итак, оранжевая машина McLaren с бортовым номером 5 с Тейлором Барнардом за рулём стояла на поуле в субботней гонке, а рядом с ней в первом ряду был бело-красный электромобиль Nissan Оливера Роулэнда. В своё время Барнард выступал в картинге за команду Роулэнда, поэтому всем всегда интересно, как на трассе будут выяснять отношения бывшие ученик и его наставник.

Во второй ряд пробились Дэн Тиктум (Cupra) и Ник де Вриз (Mahindra), для которых такие результаты, безусловно, можно считать настоящим успехом, из третьего гонку начинали опытные Паскаль Верляйн (Porsche) и Робин Фряйнс (Envision).

Также стоит добавить, что на четвёртом ряду стартового поля стояли машины Джейка Денниса (Andretti), чемпиона мира 2023 года, и Митча Эванса (Jaguar), победителя прошлогодней гонки в Монако.

Барнард отлично тронулся с места, возглавив гонку – собственно, он на это и рассчитывал. Вся первая восьмёрка в начале первого круга сохраняла свои позиции, но отрывы оставались минимальными. Деннис на 2-м круге попытался атаковать Верляйна в шпильке Mirabeau, но обгоны в этой точке трассы мало кому удаются – не получилось и у Джейка. При этом между машинами произошёл небольшой контакт, но оба продолжили движение.

А вот Нико Мюллер, напарник Денниса, из-за каких-то технических проблем вернулся в боксы. Механики команде Andretti проделали с машиной какие-то манипуляции, после чего Нико вернулся в гонку, но с отставанием от лидера почти в 40 секунд.

Некоторые гонщики второй десятки уже на этой, столь ранней стадии, начали применять режим повышенной мощности Attack Mode, и это позволило Нику Кэссиди, пилоту Jaguar, отыграть несколько позиций – он даже своего напарника, Митча Эванса, смог опередить и к 6-му кругу поднялся на 6-е место.

В свою очередь на 8-м круге Эвансу удалось опередить Тиктума, но тот вскоре вернул себе позицию и ехал седьмым. А уже на следующем круге произошло первое серьёзное происшествие: в последнем повороте трассы остановилась, врезавшись в отбойник, машина Porsche Антониу Феликса да Кошты. Это произошло из-за контакта с Mahindra Эдоардо Мортары.

Гонка была нейтрализована жёлтыми флагами, но выпускать сейфти-кар не стали, поскольку возможность миновать место аварии у пелотона оставалась, и эвакуации повреждённого электромобиля да Кошты остальные машины, ехавшие очень медленно, не мешали.

После первых десяти кругов перед рестартом первая пятёрка выглядела так: Барнард – Роулэнд – де Вриз – Верляйн – Деннис. Но в момент рестарта именно Деннис быстрее остальных отреагировал на зелёные флаги, резко прибавил и сразу отыграл две позиции, добравшись до первой тройки. Правда, тут же стало известно, что стюарды заподозрили его в нарушении правил – возможно, он превысил скорость, когда на трассе ещё были жёлтые флаги.

На 13-м круге Роулэнд ринулся в атаку на Барнарда на выезде из туннеля, тот пытался обороняться, но всё закончилось тем, что Тейлор срезал шикану, поэтому ему пришлось отдать Оливеру первую позицию.

Первым на пит-стоп отправился Кэссиди, это было на 14-м круге – естественно, он откатился в самый конец пелотона. На этом же круге резко замедлился, а затем и остановился Jaguar Эванса – похоже, это было связано с какими-то проблемами, и на трассе вновь появились жёлтые флаги, но совсем ненадолго.

Роулэнд решил воспользоваться Attack Mode, поэтому съехал с траектории в особый сектор – соответственно, Барнард вернулся на первую позицию, но лишь на полкруга, поскольку Оливер резко ускорился и не просто вышел в лидеры, но сразу увеличил отрыв.

В этой ситуации Тэйлор решил свернуть в боксы, подзарядить аккумуляторы, и в гонку он вернулся на 14-й позиции, после чего сразу активировал режим повышенной мощности. Правда, пока ему удалось отыграть только одну позицию.

К 19-му кругу и все остальные гонщики первой десятки побывали в боксах, и, как ни удивительно, новым лидером гонки стал Нико Мюллер, за ним ехал Кэссиди, Роулэнд держался на третьей позиции – в семи с лишним секундах от машины Andretti. Но было похоже, что в батареях электромобила Мюллера оставалось меньше заряда, чем у соперников, поэтому ещё многое могло измениться. При этом Нико уже догонял его тёзка, Ник Кэссиди, и команда Andretti по радио дала инструкцию своему гонщику постараться удержать первую позицию.

Итак, на 24 круге Мюллер лидировал и задействовал Attack Mode, но этот же режим включили и многие другие, поэтому порядок первой пятёрки сразу изменился. Теперь она выглядела так: де Вриз – Деннис – Мюллер – Мортара – Роулэнд. При этом Деннис активно атаковал де Вриза, однако в начале следующего круга самого Джейка атаковал и опередил Роулэнд. Обогнать де Вриза и вернуться в лидеры для столь опытного мастера, как Оливер, было делом техники.

Если кого-то интересует, куда делся Тэйлор Барнард, у которого были неплохие шансы хотя бы на подиум, то гонщику McLaren не повезло: несколькими кругами ранее из-за контакта с Porsche Верляйна в шпильке его машина практически остановилась. Он смог продолжить движение, но потерял много позиций.

Тем временем Оливер Роулэнд, лидер личного зачёта, мчался к победе, уже третьей в этом сезоне. Его преследовал де Вриз, третьим ехал Деннис, но его ещё ждал 5-секундный штраф за превышение скорости под жёлтыми флагами. Но когда все они пересекли линую финиша, оказалось, что это наказание на конечном результате гонщика Andretti не отразилось.

Джейк достаточно далеко оторвался от ехавшего четвёртым Эдоардо Мортары, так что несмотря на штраф он составил компанию на подиуме победителю гонки и серебряному призёру, которым стал де Вриз. Кстати, для Ника это лучший результат в сезоне. Более того, для команды Mahindra это первый подиум за полтора года!

Интервью с победителем после гонки проводил Дэвид Култхард, заслуженно похвалив Оливера за отличный выбор тактики. Роулэнд признал, что вместе с командой они заранее составили такой план действий и успешно его реализовали. Хотя по ходу такой гонки, как в Монако, события всегда развиваются по непредсказуемому сценарию, сегодня ему и Nissan всё удалось как нельзя лучше.

Разумеется, Оливер упрочил лидерство в личном зачёте: после сегодняшней гонки на его счету уже 94 очка, на вторую строчку поднялся Паскаль Верляйн, сегодня финишировавший шестым, на третью опустился его напарник, Антониу Феликс да Кошта, которому сегодня не повезло. Тэйлор Барнард остаётся четвёртым, хотя уже две гонки подряд ему не удаётся заработать очки. И замыкает первую пятёрку Ник де Вриз, благодаря сегодняшнему второму результату серьёзно улучшившему своё турнирное положение.

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