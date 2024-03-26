Себастьян Феттель прокомментировал тесты Porsche 963

Себастьян Феттель успешно протестировал Porsche 963 Hypercar на испанском автодроме Motorland Aragon. Четырёхкратный чемпион мира суммарно проехал за день 118 кругов (581 километр), после чего подвёл итоги работы на трассе.

Себастьян Феттель: «Разумеется, я слежу за различными гоночными сериями и знаю многих гонщиков, выступающих в FIA WEC и в Ле-Мане. В какой-то момент моё любопытство оказалось настолько велико, что я решил лично опробовать в деле одну из этих машин. И в Porsche дали мне возможность протестировать их актуальный гиперкар 963.

После подгонки сиденья, тестов на симуляторе и обкатки в Вайссахе у меня уже было хорошее представление. Было весело пилотировать Porsche 963 в Арагоне, но сначала нужно было ко всему привыкнуть и найти ритм.

Пилотирование гиперкара отличается от пилотирования привычной мне гоночной техники, поскольку над головой есть крыша. Кроме того, приходится учитывать больший вес и другие шины. Заводские гонщики Porsche были очень любезны и объяснили мне особенности машины, и чему надо уделить внимание. Благодаря этому мне было проще».

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