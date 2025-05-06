Майк Тайсон назвал лучшего боксера последних лет. И это не Усик

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Легендарный американский супертяжеловес Майк Тайсон назвал лучшего боксера последних лет.

«Теренс Кроуфорд на протяжении многих лет показал, что он замечательный и универсальный боксер. Он очень успешный. Замечательный, великий, боксер», – сказал Тайсон.

Теренс Кроуфорд – бывший абсолютный чемпион полусреднего и первого полусреднего веса. Теренса ждет также бой за звание абсолютного чемпиона мира в 2-среднем весе с Саулем Альваресом.

Ранее легендарный супертяжеловес Майк Тайсон вспомнил противостояние против Пинклона Томаса. В 1987 Тайсон нокаутировал Томаса в шестом раунде и защитил титулы WBA и WBC.

sport.ua