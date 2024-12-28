Норрис: Для борьбы за титул у меня есть всё, что нужно

Ландо Норрис рассказал о главных уроках, которые он усвоил в 2024 году, когда впервые в карьере начал выигрывать гонки, и в какой-то момент даже казалось, что он может поспорить с Максом Ферстаппеном за титул.

Чемпионом мира вновь стал голландский гонщик Red Bull Racing, но, по словам Ландо, он теперь знает, что необходимо предпринять, чтобы на равных соперничать с четырёхкратным чемпионом мира.

«Конечно, вступить в спор за титул мне было интересно и в этом году, но просто было уже слишком поздно, – цитирует гонщика McLaren официальный сайт чемпионата. – Безусловно, я должен подтянуться в определённых аспектах, для этого мне надо многое проанализировать и постараться сделать работу над ошибками. В любом случае я считаю, что самое главное, чему я научился и в чем прибавил в этом году – это вера в себя.

Звучит просто, но раньше мне не хватало именно этого, и мне всегда казалось, что сначала я должен что-то доказать самому себе, прежде чем я в это поверю. В этом году я допускал какие-то ошибки и не смог в полной мере противостоять Максу, но предпринял неплохую попытку. И я усвоил одно: у меня есть для этого все необходимые качества…

Знаю, что делал ошибки, знаю, на что я способен, и знаю, что могу добиться улучшений, так что всё это меня вдохновляет, и я уже в предвкушении следующего года…

Но в 2024-м я однозначно поднялся на более высокий уровень. Конечно, в каких-то аспектах я не дотягивал, например, вероятно, были три старта, на которых я терял позиции, причём довольно часто по отношению именно к Максу. Но противостоять ему всегда непросто – нет таких гонщиков, которым бы удавалось легко одолеть Макса.

Однако если говорить о темпе, то в этом году я в себе уже не сомневался. Моя вера в собственные силы определённо окрепла… Я подтянулся во всех областях и уже на равных соперничал с лучшими гонщиками мира. Я не собираюсь оправдываться и признаю, что в этом сезоне в ходе соперничества с Максом мне не хватало определённых качеств, необходимых для того, чтобы показывать более высокие результаты.

Но я определённо осознал, что если немного подтянусь в ряде областей, то впервые смогу с полной уверенностью сказать: у меня однозначно есть всё, что нужно, чтобы бороться за титул».

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