Тільки подивіться, як команда «Селтікс» намагалася затролити Ірвінга під час поєдинку

10 червня «Бостон» переміг «Даллас» у другому матчі фіналу з рахунком 105:98 та повів в серії з рахунком 2:0.

«Селтікс» під час поєдинку показали на табло цитату Кайрі Ірвінга.

Після першої зустрічі серії Кайрі, відповідаючи на питання про атмосферу на арені в Бостоні, сказав: «Я думав, що буде трохи голосніше».

«Бостон» у такий спосіб намагався завести вболівальників на домашній арені.

Також перед грою на розминці «Бостон» вивів на табло статистику Кайрі Ірвінга в першому матчі фіналу – 12 очок, другий найгірший показник Ірвінга у поєдинках у фіналах НБА. Та 32% з гри – найгірший показник зірки «Далласа» в кар'єрі у матчах фіналу.

Сьогодні Кайрі набрав 16 очок, не влучив жодну трійку з трьох спроб та зробив шість передач.

Фото: New York Post

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