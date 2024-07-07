Connect with us
Футбол

Куман: Мы в полуфинале, хотя никто этого не ожидал

Наставник Нидерландов – о победе над Турцией

Куман: Мы в полуфинале, хотя никто этого не ожидал

OnsOranje

    • В ¼ финала "оранжевые" получили волевую викторию над "лунными звездами". Рональд Куман пообщался с прессой после матча.

    “Мы знали, что игра будет сложной. А теперь мы очень довольны тем, что вышли в полуфинал Евро. Прекрасное выступление.

    Мы хорошо начали игру. Если бы Депай забил в начале матча и обсуждать было бы нечего. Но с какого-то момента мы стали неаккуратно обращаться с мячом, а соперник почувствовал нечто такое, что нельзя ему давать ощущать. Он почувствовал нашу халатность, а затем получил преимущество за счет угловых.

    И в результате гол был забит именно после углового, которого не должно быть. Я подумал: "Что творит Думфрис?" Он позволил мячу пойти на угловой, когда мог просто выбить его подальше".

    Читайте также: Куман: Мы начали очень плохо. Должны брать на себя ответственность

    "У Англии хорошие игроки. Мы будем играть в Дортмунде, на одном из самых красивых стадионов. И я очень горжусь нашими фанатами.

    Мы в полуфинале, хотя никто этого не ожидал. Я понимаю, что мы пока не сталкивались с сильнейшими командами, но это не самый логичный довод. Примечательно, что у других команд тоже проблемы", – рассказал тренер.

    Нидерланды впервые сыграют в ½ Евро после ЧЕ-2004.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis