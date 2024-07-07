Куман: Мы в полуфинале, хотя никто этого не ожидал

Наставник Нидерландов – о победе над Турцией
OnsOranje
В ¼ финала "оранжевые" получили волевую викторию над "лунными звездами". Рональд Куман пообщался с прессой после матча.
“Мы знали, что игра будет сложной. А теперь мы очень довольны тем, что вышли в полуфинал Евро. Прекрасное выступление.
Мы хорошо начали игру. Если бы Депай забил в начале матча и обсуждать было бы нечего. Но с какого-то момента мы стали неаккуратно обращаться с мячом, а соперник почувствовал нечто такое, что нельзя ему давать ощущать. Он почувствовал нашу халатность, а затем получил преимущество за счет угловых.
И в результате гол был забит именно после углового, которого не должно быть. Я подумал: "Что творит Думфрис?" Он позволил мячу пойти на угловой, когда мог просто выбить его подальше".
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"У Англии хорошие игроки. Мы будем играть в Дортмунде, на одном из самых красивых стадионов. И я очень горжусь нашими фанатами.
Мы в полуфинале, хотя никто этого не ожидал. Я понимаю, что мы пока не сталкивались с сильнейшими командами, но это не самый логичный довод. Примечательно, что у других команд тоже проблемы", – рассказал тренер.
Нидерланды впервые сыграют в ½ Евро после ЧЕ-2004.