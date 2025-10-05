Вассёр: Нам предстоит сделать непростой выбор

Фредерик Вассёр предвидит, что Гран При Сингапура будет непростой гонкой, но именно благодаря этому перед Ferrari могут открыться возможности добиться успеха.

Фредерик Вассёр: «Пока у меня неплохое настроение, но старт гонки пройдёт в довольно сложных условиях. На втором сектора на асфальте довольно много воды, а на первом и третьем явно более сухо. Поэтому нам предстоит сделать непростой выбор – на какой резине стартовать.

Впрочем, возможно, именно в таких условиях перед нами могут открыться какие-то возможности, хотя если бы мы стартовали с поула, то я бы предпочёл, чтобы гонка проходила в нормальных условиях. В общем, посмотрим. Нам предстоит решать сложные задачи, но всё в равном положении».

