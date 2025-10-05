Нико-Баскет одержал первую победу в Суперлиге Favbet, обыграв Ровно

MVP встречи стал Максим Сафонов

Нико-Баскет обыграл БК Ровно в матче регулярного сезона Суперлиги Favbet-2025/26 — 70:69.

В течение всей встречи на площадке в Киеве проходила равная борьба. Ровненцы сумели в середине третьей четверти вырваться вперед на 7 очков, но этот перевес держался недолго. В заключительной четверти николаевцы сыграли надежнее, и вырвали минимальную победу в драматичной концовке — Дмитрий Головчик совершил блок-шот после прохода Максима Сафонова, но арбитры после длительного просмотра видео засчитали 2 очка в пользу Нико-Баскет, которые стали решающими.

Лучшим игроком встречи стал Сафонов, на счету которого 27 очков и 8 подборов. В составе БК Ровно отличились Карлос Хайнс (17 очков), а также Джейлен Дюпри (14 очков и 7 подборов).

Команда Валерия Берестнева одержала первую победу в Суперлиге. Напомним, в первом матче Нико-Баскет уступил Киев-Баскету. Ровно имеет два поражения на старте нового сезона.

Суперлига. Регулярный чемпионат

БК Ровно — Нико-Баскет — 69:70 (16:14, 21:22, 23:22, 9:12)

Ровно: Хайнс (17), Дюпри (14 + 7 подборов), Трейлор (13), Рябой (6), Головчик (5), Поносов (5), Коровяков (4 + 7 подборов), Тимощук (3 + 9 подборов), Шептицкий (2)

Нико-Баскет: Сафонов (27 + 8 подборов + 6 передач), Стуров (10 + 13 подборов), Зайцев (8), Гарбар (7 + 8 подборов), Лукьян (3 + 8 подборов), Володин (8 + 5 подборов), Митирич (2), Грищук (2), Кабанов (2), Неамцу (1)

