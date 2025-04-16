Днепр вырвал выездную победу над Черкасскими Мавпами и стал первым финалистом Суперлиги FAVBET-2024/25

Хозяева вели +10 в начале третьей четверти, но не сумели удержать перевес

Днепр в драматичном выездном противостоянии сломил сопротивление Черкасских Мавп и выиграл второй матч полуфинальной серии плей-офф Суперлиги FAVBET-2024/25 — 77:74.

Действующий чемпион и победитель регулярного первенства был как никогда близок к первому поражению в сезоне. Мавпы впервые вышли вперед в середине первой четверти, к большому перерыву установили счет 47:39, а вначале третьей 10-минутки достигли гандикапа +10.

Днепр к концу четверти счет сравнял. Последний отрезок явил собой настоящий триллер с переменным преимуществом. Еще за две минуты до конца впереди были хозяева, но команда Владимира Коваля совершила рывок 5:0 и забрала себе матч, а с ним — победу в серии (первый, домашний матч днепряне выиграли 63:48).

Днепр, таким образом, стал первым финалистом Суперлиги FAVBET сезона-2024/25. Завтра, 17 апреля, ему компанию может составить Киев-Баскет, если одолеет в гостях БК Ровно. Напомним, в понедельник столичная команда дома праздновала победу со счетом 75:69.

Суперлига FAVBET-2024/25. 1/2 финала. Второй матч

Черкасские Мавпы — Днепр — 74:77 (21:18, 26:21, 11:19, 15:19)

Черкасские Мавпы: Дюпри (21), Агафонов (18 + 7 подборов — 3 потери), Климов (13 + 7 подборов), Марченко (10), Пирогов (5), Клебан (4), Кошеватский (2 + 9 передач)

Днепр: Тимофеенко (22 + 5 подборов + 2 перехвата), Конев (17 + 11 подборов + 4 передачи), Закурдаев (13 + 7 подборов), Загреба (9 + 11 подборов + 2 блок-шота), Дубоненко (6), Горобченко (4), Сорочан (4), Сыпало (2)

Счет в серии — 0:2

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