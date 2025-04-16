Готовятся к бою. В команде Усика сделали важное заявление

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) приближаются к договоренности о проведении очного поединка.

По информации издания The Ring, владельцем которого является Турки Аль-Шейх, бой между двумя супертяжеловесами запланирован на 12 июля 2025 года. Он должен состояться в Лондоне, на стадионе «Уэмбли».

Организация Ready to Fight сообщила, что команда чемпиона мира Александра Усика начала набор спарринг-партнеров для нового тренировочного лагеря. Местом проведения лагеря станет Валенсия, Испания.

sport.ua