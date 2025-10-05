Майорка. Котляр не смогла выйти в основную сетку соревнований

Елизавета Котляр завершила выступление на турнире WTA 125 в Испании



Майорка, Испания • 6-12 октября • грунт • $115,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Елизавета Котляр (№525 WTA) в финальном раунде квалификации уступила Мине Ходжич (№496 WTA) из Германии со счетом 3:6, 6:7(7).

В обоих сетах украинка была впереди 3:1, а на тай-брейке вона вела 4-2, затем отыграла три матчбола, но ей так и не удалось перевести матч в решающий сет.

Для 18-летней Котляр это было первое участие на турнире WTA 125.



btu.org.ua