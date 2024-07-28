Зрелищный поединок. Джойс и Чисора сумели развлечь публику в Лондоне

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Вечером 27 июля в Лондоне состоялся зрелищный поединок в супертяжелом весе.

На ринг вышли британские боксеры Джо Джойс (16–2, 15 KO) и Дерек Чисора (34–13, 23 KO).

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Джойс и Чисора устроили зарубу и сумели развлечь лондонскую публику.

В 9-м раунде Джо Джойс побывал в нокдауне, но сумел продолжить бой.

Судьи по итогам 10 раундов единогласно отдали предпочтение Чисоре: 97–92, 96–94, 96–94

В одном из боев андеркарда 19-летний британский проспект Мозес Итаума во 2-м раунде финишировал 44-летнего польского ветерана Мариуша Ваха.

ВИДЕО. Как ветеран Чисора отправил Джо Джойса в нокдаун в 9-м раунде

Дерек Чисора (Великобритания) – Джо Джойс (Великобритания) – UD 10

sport.ua