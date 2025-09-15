Комо – Дженоа: прогноз и где смотреть матч Серии А

5 сентября в Комо пройдет поединок 3-го тура чемпионата Италии. На стадионе «Джузеппе Синигалья» хозяева примут «Дженоа». Матч обещает быть непростым для обеих команд, ведь у каждой свои амбиции и нерешенные задачи на старте сезона. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Трансляция

Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени. Игру будет транслировать стриминговая платформа MEGOGO.

Комо: новый проект и старые амбиции

Еще недавно «Комо» пребывал в глубинах низших дивизионов, но с приходом новых инвесторов ситуация изменилась. Клубу удалось не просто вернуться в Серию А, но и закрепиться в топ-10 уже в прошлом сезоне. Наставник Сеск Фабрегас, который лишь начал тренерскую карьеру, стал главным открытием — его команда набрала 49 очков и заняла достойное место в таблице.

Летом не было громких трансферов, однако клуб удивил, подписав Альваро Морату. Старт сезона начался бодро: победа в кубке над «Зюдтиролем» и успешный матч против «Лацио». Но в последнем туре случилось первое поражение — 0:1 от «Болоньи». Команда владела преимуществом, но пропустила гол Орсолини и не сумела отыграться. Теперь задача — реабилитироваться перед родными трибунами.

Дженоа: ищут баланс под руководством Виейры

«Дженоа» недавно переживал трудные времена, в том числе вылет в Серию В. Но под руководством Альберто Джилардино команда вернулась в элиту и сохранила прописку. Минувший сезон завершился на 13-м месте с 43 очками, хотя после ряда кадровых потерь команда выглядела нестабильно. Своевременная замена тренера помогла, и теперь курс задает Виейра.

Нынешний старт оказался смазанным. В кубке «Дженоа» легко прошла «Виченцу», но в Серии А атака пока молчит. В первом туре сыграли 0:0 с «Лечче», а затем уступили дома «Ювентусу» 0:1 — пропустили от Влаховича на 73-й минуте. Для генуэзцев ключевой задачей станет не только результат, но и поиск стабильности в атаке.

Личные встречи

В последних семи матчах между командами «Комо» выиграл трижды, «Дженоа» — один раз. Последняя их встреча весной завершилась победой «Комо». Эта статистика придает хозяевам дополнительной уверенности перед очным поединком.

Прогноз на матч

Букмекеры склоняются в пользу «Комо», который играет дома и выглядит убедительнее на старте сезона. Впрочем, обе команды не отличаются высокой результативностью, а потому ждать фейерверка голов вряд ли стоит. Оптимальным вариантом для ставки выглядит тотал меньше 2,5 (коэффициент — 1,73).

