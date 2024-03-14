Сакраменто с Лэнем победил Лейкерс, Денвер обыграл Майами в НБА

Украинец набрал в поединке 4 очка

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись девять матчей.

Сакраменто на домашней арене победил Лейкерс. Украинский центровой Кингз Алексей Лэнь провел на площадке девять минут, за которые добыл четыре очка.

В другом матче лидер Западной конференции Денвер обыграл Майами. Также отметим напряженный поединок Индианы и Чикаго, в котором Буллз вырвали победу в овертайме.

Детройт Пистонз — Торонто Рэпторс — 113:104 (32:27, 20:30, 31:22, 30:25)

Орландо Мэджик — Бруклин Нетс — 114:106 (33:16, 28:38, 32:23, 21:29)

Индиана Пэйсерс — Чикаго Буллз — 129:132 ОТ (28:30, 34:28, 23:35, 32:24, 12:15)

Майами Хит — Денвер Наггетс — 88:100 (19:26, 25:24, 27:22, 17:28)

Мемфис Гризлис — Шарлотт Хорнетс — 98:110 (19:31, 27:25, 24:24, 28:30)

Нью-Орлеан Пеликанс — Кливленд Кавальерс — 95:116 (22:30, 23:23, 23:34, 27:29)

Даллас Маверикс — Голден Стэйт Уорриорс — 109:99 (27:27, 21:15, 28:28, 33:29)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Атланта Хокс — 106:102 (17:24, 30:28, 35:23, 24:27)

Сакраменто Кингз — Лос-Анджелес Лейкерс — 120:107 (29:29, 31:27, 28:17, 32:34)

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