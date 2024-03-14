Индиан-Уэллс. Руне отыграл матчбол Фритца, Пол впервые сыграет в четвертьфинале домашнего «Мастерса»

Итоги восьмого игрового дня на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс

Индиан-Уэллс, США • 6-17 марта • хард • $11,918,990

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Томми Пол (США, 17) — Лука Нарди (Италия, LL) 6:4, 6:3

Каспер Рууд (Норвегия, 9) — Гаэль Монфис (Франция) 3:6, 7:6(3), 6:4

Даниил Медведев (-, 4) — Григор Димитров (Болгария, 13) 6:4, 6:4

Хольгер Руне (Дания, 7) — Тейлор Фритц (США, 12) 2:6, 7:6(2), 6:3

Хольгер Руне отыграл матчбол на своей подаче в десятом гейме второго сета и сравнял счет в очных встречах с Тейлором Фритцем, взяв реванш за прошлогоднее поражение на «Мастерсе» в Майами. Для датского теннисиста это будет пятый четвертьфинал на уровне ATP Masters 1000 и первый на отрытом харде. За выход в полуфинал Руне сыграет против Даниила Медведева (счет очного противостояния — 1:1).

Томми Пол выиграл десятый из последних двенадцати своих матчей и вышел в четвертый в карьере четвертьфинал на «Мастерсе» (впервые в США). Следующим соперником американца станет Каспер Рууд (счет очных встреч 4:1 в пользу норвежца).

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