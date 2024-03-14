Интер Майами с Кривцовым обыграл Нашвилл в 1/8 Кубка чемпионов КОНКАКАФ

В ночь на 14 марта Интер Майами одержал победу над Нашвиллом в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
<p Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "цапель". Отметим, что в первом поединке команды не определили сильнее (2:2).
Украинский защитник Майами Сергей Кривцов вышел в стартовом составе и провел на поле 77 минут.
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
1/8 финала, ответный матч
14 марта</Интер Майами — Нашвилл 3:1 (2:0)
Голлы:1:0 — 8 Суарес, 2:0 — 23 Месси, 3:0 — 63 Тейлор, 3:1 — 90+3 Сарридж
В следующей стадии турнира Интер Майами встретится с победителем пары Монтеррей – Цинциннати.
Накануне подопечные Херардо Мартино потерпели поражение от Монреаля в регулярном чемпионате МЛС.
Ранее сообщалось, что Неймар хочет играть в одной команде с Месси.