Интер Майами с Кривцовым обыграл Нашвилл в 1/8 Кубка чемпионов КОНКАКАФ

В ночь на 14 марта Интер Майами одержал победу над Нашвиллом в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

<p Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "цапель". Отметим, что в первом поединке команды не определили сильнее (2:2).

Украинский защитник Майами Сергей Кривцов вышел в стартовом составе и провел на поле 77 минут.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ

1/8 финала, ответный матч

14 марта</Интер Майами — Нашвилл 3:1 (2:0)

Голлы:1:0 — 8 Суарес, 2:0 — 23 Месси, 3:0 — 63 Тейлор, 3:1 — 90+3 Сарридж

В следующей стадии турнира Интер Майами встретится с победителем пары Монтеррей – Цинциннати.

Накануне подопечные Херардо Мартино потерпели поражение от Монреаля в регулярном чемпионате МЛС.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет играть в одной команде с Месси.

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