Флик заблокировал переход центрбека Барселоны в Жирону в январе

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В январское трансферное окно "Жирона" хотела подписать контракт с центрбеком "Барселоны" Эриком Гарсией, но сделка не состоялась из-за вмешательства главного тренера каталонцев Ханси Флика.

Как сообщил спортивный директор "Жироны" Кике Карсель, "Барселона" решила оставить Гарсию в команде, поскольку видит в нем важную фигуру для будущего клуба и Флик лично заблокировал трансфер.

"Прошлым летом мы уже пытались подписать Гарсию, и он также был заинтересован в переезде к нам. Но тогда из-за определенных обстоятельств трансфер не состоялся. На этот раз мы снова попытались, но тренер "Барселоны" решил его оставить. И это абсолютно нормально", – сказал Карсель.