Лига 1. Ницца – Лион 0:2. Справились и без Фонсеки

Этот матч стал первым из многих для главного тренера "Лиона" Паулу Фонсеки, за которым он был вынужден следить с трибун, поскольку экс-наставника "горняков" ранее дисквалифицировали на девять месяцев. Компанию португальцу составил менеджер "Ниццы" Франк Эс, который также отбывал свою дисквалификацию, правда, лишь на один поединок в Лиге 1.

Погода внесла свои коррективы. Серьезный ливень встретил футболистов на "Альянц Ривьере". Несмотря на такие капризы природы, хозяева довольно активно начали игру, высоко прессингуя своего соперника. И уже на 6-й минуте "Ницца" могла выйти вперед, но Джонатан Клосс не попал в ворота, красиво пробив со штрафного. У подопечных Франка Эза было много моментов в первом тайме, однако большинство их атак завершались ударами мимо ворот.

На 32-й минуте Гаэтан Лаборд не смог замкнуть прострел в штрафной площадке "Лиона". Через несколько секунд у него был еще один шанс во время атаки вторым темпом, однако опытный французский нападающий в упор пробил в Мусса Ниакате, от которого мяч, к счастью для Лукаса Перри, отскочил в штангу. "Ницца" владела мячом гораздо меньше, чем "ткачи", но их преимущество по игре было разительным. Впрочем, они так и не смогли открыть счет в этом матче.

На старте второго тайма игроки в "красно-черных" футболках продолжали создавать угрозу у ворот "Лиона", но очень быстро инициатив перешла к гостям. Они хорошо отбивались в собственной штрафной зоне и пытались атаковать в ответ. Создавалось общее впечатление, что игра несколько выровнялась, но на самом деле она перешла на сторону "ткачей".

Корентен Толиссо имел отличный шанс на 59-й минуте, но после его удара головой мяч просвистел над перекладиной "орлят". Также несколько возможностей имел и Тьяго Альмада, которому позже удалось отличиться в протоколе, записав на свой счет два ассиста. На 77-й минуте Райан Шерки, которого большинство ждало в стартовом составе "Лиона", появился на поле и сразу забил. Талантливому атакующему полузащитнику хватило двух касаний к мячу, чтобы открыть счет.

После той ужасной ошибки в обороне "Ницца" могла быстро восстановить паритет, но Данте пробил головой с углового на 80-й минуте прямо в голкипера. Через несколько мгновений свою возможность имел Эван Гессан, однако он нарушил правила в атаке, сыграв рукой в чужой штрафной площадке. Больше острых моментов у "орлят" в этом матче не было.

На 83-й минуте Эрнест Нуама положил очень красивый гол обводящим ударом из-за пределов штрафной площадки. Еще одна замена сработала! И снова отметим, что хозяева допустили ошибку в игре в обороне. На этот раз пострадала левая девятка ворот Марцина Булки. Окончательный счет на табло расстроил местных болельщиков, но их команда сегодня, к сожалению, не заслужила хотя бы на одно очко своей невыразительной игрой во второй сорокапятиминутке.

По итогам 25-го тура чемпионата Франции "Лион" находится на шестом месте в турнирной таблице с 42 очками. А "Ницца", не воспользовавшись возможностью приблизиться к "Марселю", остается на третьей строчке, имея в своем активе 46 зачетных баллов. Борьба за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон набирает обороты!

Лига 1. 25-й тур

Стадион: "Альянц Ривьера" (Ницца)

Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)

"Ницца" — "Лион" 0:2

Голы: Шерки (78), Нуама (83)

"Ницца": Булка — Данте, Ндаишимийе, Бомбито (Буанани, 84) — Бар (Абди, 84), Сантамария, Будауи (Росарио, 77), Клосс — Шо (Диоп, 66), Лаборд (Бога, 77), Гессан

"Лион": Лукас Перри — Тальяфико, Ниакате, Мата, Кумбеди (Мейтленд-Найлс, 46) — Тессманн, Матич (Шерки, 77) — Фофана (Нуама, 66), Толиссо, Альмада (Верету, 89) — Ляказетт (Микаутадзе, 77)

Предупреждения: Ндаишимийе (72) — Кумбеди (4), Толиссо (90+5)

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