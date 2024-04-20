Хэмилтон: Я думал, что хуже быть не может. Я ошибался

После субботнего спринта в Шанхае в команде Mercedes решили скорректировать настройки машины Льюиса Хэмилтона, и всё закончилось тем, что он даже не смог пройти во вторую квалификационную сессию.

«Перед квалификацией я много чего поменял в настройках, и на некоторых участках трассы всё было не так уж плохо, однако перед шпилькой 14-го поворота я не мог нормально тормозить, – прокомментировал семикратный чемпион мира. – Но как получилось, так и получилось.

Сегодня утром наши с напарником машины были настроены почти одинаково, но днём мы попытались продолжить эксперименты с настройками. Мы пытались найти способ добиться каких-то улучшений, поэтому я выбрал одно направление, а Джордж Расселл – другое.

Нам просто необходимо что-то делать, но сегодня это не сработало. Постараюсь максимально выложиться в гонке, хотя 18-е время в квалификации – очень плохой результат. Когда я решил внести изменения в настройки, то думал, что хуже просто быть не может. Однако я ошибался, точно могу сказать».

Далее последовало весьма экспрессивное и не вполне литературное выражение, смысл которого простой: бывают в жизни огорчения.

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