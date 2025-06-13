Лондон. Киченок и Раутлифф обыграли Бултер и Радукану в четвертьфинальном матче

Украинско-новозеландская пара вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Великобритании



Лондон, Великобритания • 9-15 июня • трава • $1,064,510

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Людмила Киченок/Эрин Раутлифф (Украина/Новая Зеландия, 1) – Кэти Бултер/Эмма Радукану (Великобритания) 6:2, 7:5

Киченок и Раутлифф сыграют в полуфинале на своем первом совместном турнире. Отметим, что украинка в последний раз играла на этой стадии соревнований в начале февраля, когда вместе со своей сестрой Надеждой дошла до финала в Линце.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua