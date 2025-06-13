В McLaren объявили о создании McLaren United AS Team

Компания McLaren Racing официально объявила о создании McLaren United AS – команды, которая будет выступать в высшей лиге гонок на выносливость, т.е. в классе Hypercar. Сегодняшнее событие приурочено к 30-й годовщине знаменитой победы McLaren в «24 часах Ле-Мана»: в июне 1995-го экипажу, выступавшему на McLaren F1 GTR, удалось с первой попытки выиграть легендарную гонку.

О намерении McLaren дебютировать в категории LMDh в 2027 году мы рассказывали, но сегодня в Ле-Мане была обнародована более подробная информация об этой программе, которая будет реализована McLaren Racing совместно с британской командой United Autosports.

Разработка и производство шасси будущего гиперкара доверено компании Dallara, а силовая установка, в основе которой двигатель V6 с двумя турбинами, будет создаваться силами McLaren Racing и McLaren Automotive – подразделения, выпускающее серийные спорткары этой марки.

Возглавит команду Джеймс Баркли, но он приступит к работе в сентябре, поскольку пока руководит заводской командой Jaguar в Формуле E.



На утро субботы, на 10:00 14 июня, запланирована презентация гиперкара McLaren 2027 года – его болельщикам представит Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing.

Зак Браун: «Возвращение McLaren Racing в чемпионат мира по гонкам на выносливость знаменует начало новой эры в нашей истории. Ключевым моментом является приглашение Джеймса Баркли, который будет руководить подготовкой к 2027 году.

У нас богатое историческое наследие, и поскольку проект возглавит Джеймс, мы уверены, что McLaren Endurance Racing быстро заработает репутацию конкурентоспособной и успешной команды».

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