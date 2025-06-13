Тяжело раненый на фронте хоккеист Матвийчук пришел в сознание

Экс-нападающий киевского «Сокола» и национальной команды Украины по хоккею Александр Матвийчук пришел в сознание после ранения, полученного на фронте. Об этом сообщила дочь воина Алина Ерошкина.
«Спасибо врачам и реанимации! Низкий поклон медикам. Папа даже немного общается, хотя это еще сложно. Но это большой шаг вперед, и мы благодарны всем, кто рядом в это время.
Мы рассматриваем все варианты лечения. Еще позавчера вечером вместе с медицинскими представителями клиники подали заявку на участие в программе помощи военным с тяжелыми травмами за границей – Medevac Ukraine от Министерства здравоохранения Украины.
Параллельно ищем реконструктивных хирургов, пластических хирургов, ЛОР-хирургов как за границей, так и в Украине, чтобы собрать максимум рекомендаций и продолжить путь к выздоровлению. Благодарим всех, кто откликнулся.
Ваши слова поддержки, внимание и готовность помочь очень важны для нас», – написала Алина.
Между тем сбор средств на лечение Александра Матвийчука продолжается. Если лечение придется проходить за свой счет, каждая гривна будет важна. Впереди длинный путь – от полугода до года на лечение и реабилитацию.
«Все средства пойдут исключительно для лечения военных. Мы ищем лучшее решение для отца и стремимся помогать его побратимам. Они наша семья. Отец всегда был таким человеком, он будет помогать своим, сколько сможет до последнего», – подчеркивает Алина Ерошкина.
Сбор средств на лечение Александра Матвийчука
Пополнить конверт через Приват24
Номер карты конверта (Матвийчук Г.Ю. – жена) – 5168 7521 3062 1397
Ссылка на банку МоноБанк
Номер карты банки (Ерошкина А.А. – дочь) – 4441 1111 2054 9864
PayPal (Алина Ерошкина) – matvi.alina000@gmail.com
Также запустила розыгрыш кепок с подписями игроков за донат Федерация хоккея Украины.
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sport.ua