Примера. Вильярреал – Мальорка 4:0. Голевая феерия за восемь минут

“Вильярреал” неожиданно разгромил “Мальорку” в заключительном матче 20 тура Примеры
Фото – Getty Images/Global Images Ukraine
Примера. 20-й тур
Вильярреал. Эстадио де ла Керамика”
Вильярреал – Мальорка 4:0
Голы: Л. Коста, 20; Баэна, 24, Парехо, 26, Пино, 28
Вильярреал: Жуниор Рейс – Кардона, Л. Коста, Фойт (Камбвала, 68), Кико Фемения – А. Баэна, Гуе (Терратс, 86), Парехо (Д. Суарес, 76), Пино (Кабанес, 60) – Барри (А. Перес, 76), Морено (Пепе, 68).
Мальорка: Грейф – Маффео (Морей, 46), Вальент (Валери, 85), Райльо, Мохика – Родригес (Наварро, 46), Саму Коста (Копете, 46), Маскарель, Дардер (А. Санчес, 46) – Ларин (Асано, 74), Мурики.
Предупреждения: А. Баэна, 90+2 – Дардер, 40, Родригес, 45+4, Мохика, 89.