Зак Браун: Ключевым фактором станет опыт

Руководитель McLaren Racing Зак Браун считает, что в этом сезоне мы увидим продолжение прошлогоднего противостояния, но в ещё более напряжённой борьбе…

Зак Браун: «В этом году нас ждёт равная борьба с участием четырёх сильнейших команд. Ключевым фактором станет опыт. Льюис Хэмилтон несомненно будет одним из претендентов на титул, а дебютанты осложнят задачу своим командам.

В прошлом году мы не закончили свой спор с Ferrari, и теперь продолжим его. В Mercedes были очень близки к лидерам, выиграли четыре или пять гонок, и вновь будут участвовать в борьбе, как и Red Bull – они провалили середину сезона, но отлично провели начало и конец, и наверняка будут в хорошей форме.

Очевидно, что Антонелли – новичок в Mercedes, а Лоусон – в Red Bull Racing. Вряд ли они смогут стабильно и без проблем провести все 24 Гран При. Это очень быстрые гонщики, в этом году они наверняка будут выигрывать гонки, но бороться за победу в Кубке конструкторов с новичком в одной из машин командам будет непросто».

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