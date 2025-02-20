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Баскетбол

НБА. Лейкерс с Лэнем потерпели домашнее поражение от Шарлотт

Украинский центровой провел на паркете чуть более 10-ти минут, записав в свой актив один подбор

Лос-Анджелес Лейкерс – Шарлотт Хорнетс. Фото – Getty Images

В ночь на 20 февраля состоялся один поединок регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Лос-Анджелес Лейкерс на домашней площадке потерпели неожиданное поражение от одного из аутсайдеров Восточной конференции — Шарлотт Хорнетс (97:100). 10 минут и 5 секунд провел на паркете украинский центровой Лейкерс Алексей Лэнь, записавший за это игровое время в свой актив один подбор.

Следующей ночью регулярный чемпионат продлится девятью матчами —  среди прочих, Лос-Анджелес Лейкерс будут гостить на паркете Портленд Трэйл Блэйзерс.

    НБА. Регулярный чемпионат

Лос-Анджелес Лейкерс — Шарлотт Хорнетс — 97:100 (28:21, 20:16, 18:32, 31:31)

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