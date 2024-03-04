Известно, какая платформа будет транслировать мегафайт Джошуа – Нганну

Talksport. Энтони Джошуа и Франсис Нганну

Стало известно, какая платформа будет транслировать поединок бывшего чемпиона супертяжелого веса Энтони Джошуа (27-3, 24 KO) против бывшего чемпиона UFC Франсиса Нганну.

В Украине поединок можно посмотреть на платформе DAZN. Стоимость просмотра будет составлять 20 долларов США.

Вечер бокса состоится 8 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Начало боев андеркарда запланировано в 18:00 по киевскому времени, а главный бой ожидается в 00:30.

Ранее сообщалось, что Франсис Нганну после боя с Джошуа может вернуться в ММА.

sport.ua