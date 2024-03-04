Прітчард та Михайлюк шокували «ГСВ» аллей-упом у швидкому відриві. Дві передачі та крутий данк

4 березня «Бостон» неочікувано знищив (ні, погане слово) розтрощив (теж не те), декласував «Голден Стейт». «Кельти» перемоги з різницею «+52» і встановили купу рекордів на шляху.

Звичайно, у матчі, де все було вирішено вже по перерві, всі рольовики та навіть представники найглибших ділянок лави змогли отримати ігровий час. Свят Михайлюк зіграв свої найбільші хвилини в поточному сезоні – 19. За цей час він набрав вісім очок, чотири підбирання та дві передачі.

У середині другої чверті українець навіть оформив яскравий хайлайт: закрив аллей-уп від Пейтона Прітчарда:

Фото: Brian Babineau/NBAE

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