Бывшая третья ракетка мира и чемпион US Open подтвердил свое намерение завершить карьеру в этом году

Доминик Тим официально сообщил, что закончит профессиональные выступления по итогам сезона-2024

Об этом 30-летний австриец рассказал в видео. На счету Доминика Тима финалы на Ролан Гаррос в 2018 и 2019 годах, а также финал Открытого чемпионата Австралии-2020. Свой единственный титул на «мэйджорах» Тим выиграл в сезоне-2020, а меньше чем через год получил серьезную травму запястья, из-за которой пропустил 10 месяцев в Туре и выбыл из топ-300 рейтинга. Доминик вернулся в первую сотню в мировой классификации в прошлом сезоне. В этом году теннисисту только на одном турнире в январе удалось выиграть два матча подряд. Сейчас Доминик Тим занимает 177-е место в рейтинге.

«Всем привет! У меня есть очень важное, очень грустное, но и прекрасное сообщение для вас. Сезон-2024 будет моим последним, я завершаю свою карьеру по итогам этого сезона. За этим решением стоят несколько причин. В первую очередь, конечно, это мое запястье, которое находится не совсем в том состоянии, в котором должно было бы, не в том состоянии, в котором я бы хотел, чтобы оно было. И вторая причина — это мое внутреннее ощущение. Я думал об этом решении уже очень долгое время, очень тщательно его обдумывал. Да и вообще, думал обо всем своем пути, который был невероятным. У меня был успех, я выигрывал титулы, о которых даже и не мечтал. Весь путь был удивительным, со всеми взлетами и падениями, это был невероятный опыт, за который я так благодарен. Но, да, в конце концов я сделал вывод, что решение завершить карьеру в конце сезона будет единственным правильным решением. Я доволен им. Я также очень взволнован относительно того, что меня ждет дальше».

Доминик Тим начал играть в теннис в 6 лет, в 11 — сменил двуручный бэкхенд и стал выполнять этот удар одной рукой. Профессиональную карьеру австриец начал в 2011 году. В его активе 17 одиночных титулов. Дважды был финалистом мадридского «Мастерса», а свой единственный титул на «Мастерсе» Тим выиграл в 2019 году в Индиан-Уэллс. В том же сезоне Доминик стал финалистом Итогового турнира АТР. Личный рекорд Тима в рейтинге — третья строчка.

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