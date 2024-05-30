Ролан Гаррос. Швёнтек совершила камбэк в решающем сете матча против Осаки и спасла матчбол

Ига Швёнтек вышла в третий круг на Открытом чемпионате Франции

Париж, Франция • 26 мая — 8 июня • грунт • €22,112,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Второй круг

Ига Швёнтек (Польша, 1) — Наоми Осака (Япония, SR) 7:6(1), 1:6, 7:5

Польская теннисистка вышла вперёд в счёте личных противостояний с Осакой (2-1) и продлила свою победную серию в Париже до 16 матчей. Сегодня в решающем сете Швёнтек уступала со счётом 2:5 и отыграла матчбол на подаче Осаки в девятом гейме.

Также Ига продлила свою беспроигрышную серию на грунте, которая составляет уже 14 матчей. Перед выступлением на Ролан Гаррос она выиграла титулы на турнирах WTA 1000 в Мадриде и Риме.

Осака боролась за свою пятую победу в карьере над представительницей топ-5 рейтинга. В последний раз ей это удавалось в октябре 2019 года, когда она обыграла первую ракетку мира Эшли Барти в финале турнира WTA 1000 в Пекине. На тот момент японка занимала четвёртое место в рейтинге. На данный момент она находится на 134-й позиции.

Напомним, что Осака вернулась в Тур на старте этого сезона. В июле прошлого года японка впервые стала матерью, родив дочь.

Следующая соперница Иги Швёнтек определится в матче Яна Фетт (Хорватия, LL) — Мари Боузкова (Чехия).

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