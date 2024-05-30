Антонелли оказался быстрее Расселла на тестах Mercedes

В первой половине мая гонщик Формулы 2 Кими Антонелли, которого называют в числе кандидатов на место Льюиса Хэмилтона в Mercedes в 2025 году, провёл частные тесты в Сильверстоуне, организованные Mercedes.

В команде никак не комментировали заезды, но пресса писала, что это были не просто тесты за рулём машины 2022 года, а сравнительные тесты с участием Мика Шумахера. Итальянской Corriere dello Sport удалось узнать новые подробности прошедших тестов.

Оказалось, что в Сильверстоуне вместе с Антонелли работал не только Шумахер, который задал ориентир времени круга для 17-летнего итальянца, но и основной гонщик команды Джордж Расселл.

Известно, что лучшее время Кими оказалось на уровне времени Мика Шумахера, но намного интереснее выглядит сравнение с Расселлом. В квалификационном режиме Антонелли и Расселл показали схожие результаты, но на длинной серии кругов, имитирующей гонку, Кими оказался быстрее Джорджа.

Corriere dello Sport считает, что после тестов контракт с Mercedes на 2025 год практически в кармане у Антонелли.

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