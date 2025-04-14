Позиции Джека Дуэна в Alpine F1 стали прочнее

В Формуле 1 теперь два представителя Австралии, и если один из них выиграл вчерашний Гран При Бахрейна, то второй, Джек Дуэн, занял только 14-е место. При этом на втором отрезке дистанции гонщик Alpine ехал девятым, но затем ему не повезло, когда на трассу выехал автомобиль безопасности. Дальнейшие события развивались так, что он откатился за пределы призовой десятки.

Тем не менее, по информации издания The Race, позиции Дуэна в заводской команде концерна Renault стали прочнее, и в ближайшие месяцы никаких кадровых перестановок в ней не предвидится. Было много разговоров, что его могут заменить на Франко Колапинто, резервного гонщика Alpine, и Флавио Бриаторе открыто на это намекал.

Формально Бриаторе выполняет обязанности советника, но Лука де Мео, глава Renault Group, наделил его весьма широкими полномочиями, и именно Флавио делал ставку на аргентинца. Тем более что у Alpine уже появились аргентинские спонсоры. Но похоже, что на этой стадии сезона команда решительно поддерживает именно Дуэна, несмотря на все его ошибки, в том числе приводившие к серьёзным авариям.

В Энстоуне видят, что скорость у Джека есть, и порой он почти не уступает намного более опытному Пьеру Гасли. При этом в команде ценят, что Дуэн умеет эффективно работать с инженерами и делать выводы из своих ошибок. Кроме того, он отлично ладит с напарником и демонстрирует психологическую стойкость.

Как пишет The Race, Дуэна не должны заменить ни в Майми, ни в нескольких следующих гонках, поскольку принято решение дать ему время как минимум до середины сезона. И если его дела будут складываться удачно, то Джек сохранит своё место до конца чемпионата.

«Он неплохо работал в этот уик-энд, да и в целом тоже, – сказал Оливер Оукс, руководитель команды. – Понимаю, авария на тренировке в Японии на него повлияла, но думаю, что в Бахрейне, особенно по ходу квалификации, он действовал вполне эффективно. После второй попытки во второй сессии Джек немного расстроился, ведь до выхода в финал ему не хватило всего нескольких десятых.

Затем по ходу гонки на двух первых отрезках дистанции он вообще отлично справлялся со своей задачей. Но под конец начались сложности. Когда автомобиль безопасности собрал весь пелотон, то соперничать с машинами других команд было уже сложнее. Тем не менее, Джек неплохо выступил в этот уик-энд».

Оукс не упомянул, что Дуэн получил 5-секундный штраф за выезды за пределы трассы и пока остаётся одним из четырёх гонщиков чемпионата, на чьём счету пока нет очков.

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