«Отрасти себе яйца». Эдди Хирн резко обратился к чемпиону мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

12 апреля на арене «Jim Whelan Boardwalk Hall» в Атлантик-Сити (США) состоялся вечер бокса от промоутера Эдди Хирна и его компании Matchroom Boxing.

Главным событием стал бой в полусреднем весе (до 66,7 кг) – чемпион мира по версии IBF Джарон Эннис (33–0, 29 КО, США) досрочно остановил обладателя пояса WBA Эймантаса Станиониса (15–0, 9 КО, Литва).

Промоутер шоу Эдди Хирн нашел следующего соперника для своего подопечного – резко обратился к американцу Брайану Норманну (27–1, 21 КО, WBO) из США.

«Я встречался с Бобом Арумом (промоутер Норманна – прим). Они вроде бы заинтересованы в этом поединке. В бою с Эннисом он заработает в десять раз больше, чем обычно.

Есть два варианта. Либо ты принимаешь все поединки и не боишься сильных соперников, либо вешай перчатки на гвоздь. Цель любого боксера – драться с лучшими и зарабатывать приличные деньги. В ринге. Не в социальных сетях.

Так что, пусть Норманн отрастит наконец свои яйца и согласиться на один из самых больших боев этого года», – заявил Хирн.

sport.ua