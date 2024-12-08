Зак Браун: Я был на грани сердечного приступа!

Зак Браун возглавил McLaren Racing осенью 2016 года и сегодня вместе со всеми стал свидетелем триумфа своей команды, которую он смог вернуть на тот уровень, на каком она была при Роне Деннисе. По итогам Гран При Абу-Даби McLaren в девятый раз в своей истории завоевала Кубок конструкторов.

Зак Браун: «Это были худшие два часа в моей жизни, точно вам говорю. Ландо блестяще провёл гонку! Жаль, что у Оскара на старте были неприятности, но команда действовала безупречно. В том числе отлично проводила пит-стопы. И, по-моему, я был единственным, кто все эти два часа был на грани сердечного приступа!

Ландо сегодня нас по-настоящему порадовал, не допустил ни единой ошибки, хотя по ходу Гран При мы опасались, что на трассу мог выехать автомобиль безопасности, а я вообще волновался по любому поводу, но Ландо всё сделал идеально и довёл дело до конца.

Теперь, после победы в Кубке конструкторов, надо выиграть ещё и титул. Решать эту задачу я доверю Оскару и Ландо, пусть сами разбираются. Но Ландо сделает всё, чтобы стать чемпионом. И учитывая, в какой он сейчас форме, я бы не стал в нём сомневаться.

Андреа Стелла – невероятно эффективный лидер команды. Он увлекает всех своим примером, вдохновляет людей, отлично разбирается в технике и всех подгоняет, стараясь, чтобы люди выкладывались по максимуму. Именно это вы увидели сегодня».

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