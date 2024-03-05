Джошуа сделал неоднозначный прогноз на бой Усика и Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Британский боксер Энтони Джошуа сделал неоднозначный прогноз на бой Александра Усика и Тайсона Фьюри.

– Будешь ли ты присутствовать на поединке Усика и Фьюри?

– Наверное, нет. Я занят, мне надо фокусироваться на своих тренировках.

– Ты до сих пор не даешь прогноз на этот бой?

– Я думаю, что Усик победит. Не знаю, всегда ли я так говорил, но я считаю, что Усик одержит победу.

– Кому ты желаешь победы?

– Хороший вопрос. Пожалуй, если говорить логично, то это Фьюри. Потому что это больший бой, если он потом встретится со мной. Если Тайсон победит, это будет больший поединок для меня, но это единственная причина, почему я назвал Фьюри. Ради моей выгоды, моих эгоистических мотивов.

Напомним, изначально самый ожидаемый бой 2024 года планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.

sport.ua