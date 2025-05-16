Ферстаппен и Марко опровергли слухи об уходе Хорнера

Макс Ферстаппен и консультант Red Bull Хельмут Марко опровергли появившиеся на этой неделе слухи об уходе со своего поста руководителя команды Кристиана Хорнера сразу после Гран При Эмилии-Романьи.

Макс Ферстаппен: «Честно говоря, я понятия не имею, откуда берутся эти слухи, поэтому не особенно за всем этим слежу. Но меня постоянно спрашивают, что я об этом думаю, а я не представляю, что сказать.

Конечно, команда не может быть довольна нашими сегодняшними результатами, но мы работаем над тем, чтобы добиться большего. Вы всегда хотите быть лучше. Вы хотите выступать успешнее. Именно это мы и пытаемся делать, а подобные слухи для меня ничего не значат».

Хельмут Марко: «Это полная чушь. Видимо кто-то хочет снова стать значимым, распуская эти слухи. У нас всё остаётся по-прежнему».

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