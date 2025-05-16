BoxingScene. Cергей Богачук и Майкл Фокс

17 мая в США состоится первый поединок украинца Сергея Богачука (25–2, 24 КО) в 2025 году. Его оппонентом станет американец Майкл Фокс (24–4, 5 КО), которого точно никто не ожидал увидеть в ринге с Сергеем после успехов прошлого года.

За разговорами о титульных противостояниях Богачук заполучил соперника, которого никто не знает. Зачем?

Команда Богачука говорила о титульных поединках. А потом появился Фокс

Сергей Богачук ходит вокруг чемпионского поединка как будто целую вечность. Уже несколько раз он мог получить бои за полноценные пояса, но все никак ситуация не складывается так, как нужно.

Впервые это едва не произошло весной 2024 года, когда Сергей должен был встретиться с Себастьяном Фундорой. Тогда почти перед самым противостоянием все изменилось. Тим Цзю, который боксировал в главном поединке турнира, вынужден был искать замену Киту Турману. Организаторы и организации предложили Фундору, который тоже был за.

Себастьян тогда стал чемпионом по двум версиям, а Богачук получил лишь временный титул за победу над Брайаном Мендосой.

Впоследствии Сергей получил поединок, на который точно обратили внимание все: против Вирджила Ортиса. Американец аж дважды побывал в нокдауне, но за успехи в других раундах боковые судьи отдали победу именно Ортису. Богачук до сих пор с тем вердиктом не соглашается.

Логично после этого всего было бы посмотреть встречу Фундоры и Богачука. Однако Себастьян лечился после травмы, полученной в бою с Цзю, и вел переговоры: то с Кроуфордом, то со Спенсом. Сергей же принял участие в противостоянии с Ишмаэлем Дэвисом.

Тот поединок также возник неожиданно. Соперником должен был быть Исраил Мадримов, но ему сделали бой против Ортиса через месяц после этого. И Мадримов как-то странно заболел, а Богачуку пришлось искать замену за неделю до выхода в ринг.

Дэвис был качественно побит за 6 раундов, хотя старт поединка и сложился сложно. И дальше, казалось, снова следует двигаться к титулу. Командой украинца даже велись разговоры о встрече с российским чемпионом IBF, но во что-то конкретное это не переросло. В результате появился Майкл Фокс.

Странный выбор – как-то так называли его в боксерской среде. Конечно, сложно не найти схожих черт с Себастьяном Фундорой. Фокс – высокий боксер с длинными руками, который боксирует в стойке левши. Довольно неудобный, скользкий. Поймать его, зажать – задача непростая.

Однако есть и но: Фокс не имеет удара. Не совсем, но практически. 5 побед нокаутом из 24-х четко описывают то, что он показывает в ринге. Даже в разменах его попадания редко беспокоили соперников, хотя бьет Майкл точно.

Во-первых, это отличает его от Фундоры. Себастьян бьет тяжело. Не элитный панчер, но попасть может сильно. К тому же Фундора еще и много выбрасывает, любит драться на ближней дистанции и очень терпеливый боксер в отношении пропущенных ударов. Фокс также терпит хорошо, но предпочитает, скорее, держаться подальше от соперника и лезет в размены только, когда заставляют.

Во-вторых, как он с такой силой удара собирается останавливать Богачука? Тот же Ишмаэль Дэвис бил тяжело, попадал по Богачуку и едва не отправил того в нокдаун. Но остановить Сергея все равно не смог. А что делать, если силы удара не хватает, а украинец наступает и наступает?

Эти две причины не то, чтобы разрушают параллели с Фундорой, но несколько ставят их под вопрос. Да и вообще Себастьян – боксер другого класса. Он даже может выглядеть проще Майкла, но в результате быть более ловким и результативным.

Бой ради уверенной победы – это, конечно, хорошо. Однако Богачук находится в том месте, где хочется видеть движение к чемпионским поясам и противостояния с близкими к топам, а не вот такие встречи.

Кто фаворит?

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук

Сергей Богачук с большим отрывом. На него можно поставить с коэффициентом 1.06. На победу Майкла Фокса можно поставить с коэффициентом 8.00.

Что может сделать Фокс? Двигаться, встречать, смещаться, защищаться, снова двигаться. Не дать сопернику попадать, заставить выглядеть простеньким боксером на своем фоне. Возможно, где-то в процессе и трудно попасть навстречу, но в это верится не так, чтобы сильно.

Богачуку же следует делать свое. В целом этого должно быть достаточно. Он может зажать оппонента, заставить его драться. Спровоцировать драку и переработать Фокса в ней – главная задача на бой, и сейчас не видно преград для ее реализации.

Логика здесь банальна: Богачук гораздо опытнее, имеет больше побед в важных боях или как минимум не тотально проигранные такие поединки. При всей неудобности Майкла он не имеет такого опыта. А значит, его победа – скорее, чудо, чем событие, которое можно предсказать.

Хотелось бы видеть умного, собранного Богачука, который бы идеально отработал поединок против такого оппонента. Не пропускал бы глупые удары навстречу, а если и делал бы это, то из желания, а не из-за того, что Фокс заставил. Видеть боксера, о силе которого снова будут говорить.

Дэвис в предыдущей встрече создал Сергею определенные проблемы. Скорость рук, подвижность сначала заставили Богачука думать. Хотелось бы теперь видеть, как украинец разбирается с соперником без таких проблем. С Фоксом можно это продемонстрировать.

А после этого уже посмотреть на чемпионское противостояние. Команда Сергея когда-то должна его обеспечить. Иначе, зачем она нужна?

1.06

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8.00

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