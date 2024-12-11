Состоится ли бой Кличко и Фьюри? Промоутер украинца рассказал о реванше

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Том Леффлер, промоутер украинского боксера Владимира Кличко, оценил вероятность проведения реванша с британцем Тайсоном фьюри:

«В контракте первого боя с Фьюри был пункт о реванше. К сожалению, Тайсон пропал с радаров после своей победы и долгое время не появлялся в ринге. Из-за этого Владимир не получил реванш, который был прописан в договоре и обязательно должен был состояться.

Мы не хотим ничего загадывать, так как никто не знает, что случится в будущем. Но бой с Фьюри будет невероятным, если такое событие состоится», – подытожил Леффлер.

Ранее сообщалось, что влиятельный министр Турки Аль-Шейх заявил, что готов организовать возвращение украинского боксера.

sport.ua