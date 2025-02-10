Клэр Даббельман – заместитель директора гонки

FIA укрепляет структуру управления гонками, включающую шесть старших сотрудников и большую команду по проведению гонок, в том числе сотрудников удаленного операционного центра в Женеве.

После недавних заявлений о переменах в FIA решили пока оставить Руя Маркеша на посту директора гонки, назначив Клэр Даббельман его заместителем.

Руй Маркеш занял пост директора гонки Формулы 1 в прошлом году, заменив Нильса Виттиха, уволенного перед Гран При Лас-Вегаса. Португалец провёл три заключительных этапа в 2024-м и, по информации The Race, сохранит свой пост в начале 2025-го.

Клэр Даббельман – выпускница программы FIA по повышению эффективности работы официальных лиц.

В будущем FIA хочет иметь достаточное количество сотрудников для ротации гоночных директоров и возможной замены, если кто-то из руководителей окажется недоступен для работы. Для этого в программу включены 12 новых студентов – шесть стюардов и шесть гоночных директоров.

Источник