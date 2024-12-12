Клуб НХЛ «Коламбус» отменил «Вечер русского наследия»

Иван Проворов. Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Коламбус Блю Джекетс» объявил об отмене «Вечера русского наследия» в связи с опасениями по поводу безопасности участников и зрителей.

Мероприятие должно было пройти в четверг, 12 декабря, в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона». На него были реализованы билеты, а одним из элементов программы должно было стать групповое фото болельщиков с российским форвардом команды Кириллом Марченко.

По словам одного из организаторов события Александра Бравермана, решение об отмене «Вечера русского наследия» было связано с протестами украинских организаций штата Огайо, которые посчитали готовящееся мероприятие «политической акцией». Их представители направили обращения в различные инстанции, в том числе в офисы спонсоров «Коламбуса».

«Сначала были отменены предварительно одобренные танцы детского танцевального коллектива, что ужасно расстроило готовящихся к этому детей. А потом отменили фото с игроками. Из обычного мероприятия для болельщиков сделали политический акт. Мы этим возмущены. Интересно, кто угрожал игрокам, что пришлось волноваться за их безопасность?» — цитирует Бравермана matchtv.ru.

На сегодняшний день в составе «Коламбуса» помимо Марченко выступают россияне Иван Проворов, Егор Чинахов и Дмитрий Воронков.

Источник: matchtv.ru

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