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Хоккей

«Коламбус» отменил «Вечер русского наследия»

Клуб НХЛ «Коламбус» отменил «Вечер русского наследия»

«Коламбус» отменил «Вечер русского наследия»

Иван Проворов. Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Коламбус Блю Джекетс» объявил об отмене «Вечера русского наследия» в связи с опасениями по поводу безопасности участников и зрителей.

Мероприятие должно было пройти в четверг, 12 декабря, в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона». На него были реализованы билеты, а одним из элементов программы должно было стать групповое фото болельщиков с российским форвардом команды Кириллом Марченко.

По словам одного из организаторов события Александра Бравермана, решение об отмене «Вечера русского наследия» было связано с протестами украинских организаций штата Огайо, которые посчитали готовящееся мероприятие «политической акцией». Их представители направили обращения в различные инстанции, в том числе в офисы спонсоров «Коламбуса».

«Сначала были отменены предварительно одобренные танцы детского танцевального коллектива, что ужасно расстроило готовящихся к этому детей. А потом отменили фото с игроками. Из обычного мероприятия для болельщиков сделали политический акт. Мы этим возмущены. Интересно, кто угрожал игрокам, что пришлось волноваться за их безопасность?» — цитирует Бравермана matchtv.ru.

На сегодняшний день в составе «Коламбуса» помимо Марченко выступают россияне Иван Проворов, Егор Чинахов и Дмитрий Воронков.

Источник: matchtv.ru
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