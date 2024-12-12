Теннисист, входивший в топ-60 рейтинга ATP, приостановил свою карьеру, чтобы отслужить два года в армии

Экс-52-я ракетка мира Квон Сун Ву (сейчас занимает 349-е место) объявил, что берет паузу в выступлениях из-за службы в южнокорейской армии.



“Всем привет. 13 января 2025 года я вступлю в армию. Моя жизнь в Туре прервётся почти на два года, но я вернусь в ещё более хорошей форме.

Многие говорят, что трудно возобновлять карьеру ﻿в 30 лет, что это слишком поздно… Для меня 30 лет – это расцвет, и я уверен в себе.

Я достиг лишь 20% целей, которые ставил. Оставшиеся 80% должны стать тем самым корейским теннисом, о котором вы мечтали. Я сделаю корейский теннис таким, каким его хочет видеть каждый теннисный болельщик. Буду работать, пока не добьюсь, поэтому, пожалуйста, продолжайте следить.

Прощаюсь ненадолго. Надеюсь, вы все будете здоровы и счастливы”, – написал 27-летний теннисист в Instagram.

Квон Сун Ву – чемпион двух одиночных турниров ATP. В 2021 году он поднимался на 52-ю строчку мирового рейтинга. В этом сезоне южнокорейский теннисист сыграл 13 матчей, в которых одержал шесть побед.

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