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Хоккей

«Рейнджерс» проиграли «Каролине», вратарь Кочетков сделал две голевые передачи

«Рейнджерс» проиграли «Каролине», вратарь Кочетков сделал две голевые передачи

Петр Кочетков. Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Рейнджерс» дома проиграли «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

У хозяев шайбу забросил Джимми Веси. У гостей голевыми передачами отметились нападающий Андрей Свечников, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Петр Кочетков (дубль). На счету голкипера «Харрикейнз» 22 сейва. Вратарь клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 28 бросков.

«Рейнджерс» с 33 очками занимают 11-е место в таблице Восточной конференции. «Каролина» с 43 очками — на 5-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Каролина» — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Веси — 3 (Руведел, Эдстрем), 0:17 — 1:0. Каррье — 4 (Дж. Слэвин, Стаал), 29:14 — 1:1. Рословик — 14 (бол., Орлов, Кочетков), 34:32 — 1:2. Ахо — 10 (п.в., Свечников, Кочетков), 58:18 — 1:3.

Вратари: Шестеркин (57:33 — 58:18, 58:30) — Кочетков.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 23 (5+8+10) — 31 (6+16+9).

Наши: Панарин (20.29/1/-1) — Орлов (19.56/0/0), Свечников (16.22/5/0).

22 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

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