Кубок Билли Джин Кинг. Великобритания взяла реванш у Франции, Польша разгромила Швейцарию

Результаты второго игрового дня в противостояниях Квалификации в командном турнире

Квалификация • 12-13 апреля

ШВЕЙЦАРИЯ 0-4 ПОЛЬША

Симона Вальтерт — Ига Швёнтек 3:6, 1:6

Селин Неф — Магдалена Френх 7:6(8), 5:7, 3:6

Селин Неф — Ига Швёнтек 4:6, 3:6

Жиль Тайхманн/Симона Вальтерт — Майя Хвалиньска/Катажина Кава 5:7, 1:6

Сборная Польши третий год подряд вышла в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг. В двух предыдущих розыгрышах польки проиграли все свои групповые матчи в Финале.

ФРАНЦИЯ 1-3 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Диан Парри — Кэти Бултер 6:2, 6:0

Каролин Гарсия — Эмма Радукану 6:3, 3:6, 2:6

Клара Бюрель — Кэти Бултер 5:7, 0:6

Диан Парри — Эмма Радукану 6:4, 1:6, 6:7(1)

Британские теннисистки второй год подряд встретились с Францией. В предыдущем сезоне также на этапе Квалификации француженки одержали победу на выезде. Тогда матч состоялся на хардовом покрытии.

СЛОВАКИЯ 4-0 СЛОВЕНИЯ

Анна Каролина Шмидлова — Эла Нала Милич 6:4, 6:3

Виктория Грунчакова — Вероника Эрьявец 6:1, 5:7, 6:3

Рената Ямрихова — Вероника Эрьявец 6:2, 6:0

Виктория Грунчакова/Тереза Михаликова — Пиа Ловрич/Эла Нала Милич 6:1, 2:6, 10-6

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