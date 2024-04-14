Лига 1. Ренн и Реймс выбыли из гонки за еврокубки

Неожиданные поражения оставили обоих фаворитов за европейским бортом

Фото: Ligue 1, X

В субботу "Ренн" и "Реймс" окончательно попрощались с шансами на борьбу за еврокубки, проиграв свои матчи середнякам Лиги 1. Плюс для обоих это уже третий матч без побед в чемпионате кряду – парни Жульена Стефана и вовсе остались без очков на этом отрезке, подопечные Вилла Стилла заработали два пункта. То есть 8 и 7 пунктов соответственно по потерянным от 5-й позиции.

При этом похожи были и сценарии их фиаско. "Реймс" начал с раннего гола Накамуры после ассиста его соотечественника Ито в выездном матче против "Страсбура". Кейто неожиданно забил головой, оставшись свободным в центре штрафной площади. Но одна вынужденная замена все изменила. На 23-й минуте Эдоа из-за травмы покинул поле, а его место занял Коне. Амаду за 20 минут успел заработать две жёлтые и ещё до перерыва оставить свою команду в меньшинстве.

А к тому моменту "Реймс" уже даже не вёл в счёте – Агбаду сбил соперника в штрафной, и Гамейро перед свистком на перерыв сравнял счёт. Дебют второй половины начался для гостей с провала на стандарте, чем воспользовался Силла. Отыгрываться вдесятером – задача не из лёгких. Тем более подопечные Патрика Виейра забрали мяч себе, и до конца матча позволили "Реймсу" нанести лишь один удар за тайм. А Дьон в концовке снял все вопросы.

"Ренну" тоже посчастливилось первыми открыть счёт, но "красно-чёрным" это тоже не помогло. Повезло конкретно, ведь до гола Дезире Дуэ на 20-й минуте за "Тулузу" дважды мог забивать Даллинга, в том числе и после выхода 1 на 1. Но вместо этого Дуэ забил с острого угла. Впрочем, счастье было недолгим – уже через минут Кристиан Кассарес праздновал первый гол в Лиге 1. А ещё через 10 Мусса Диарра вывел гостей вперёд. После чего фанаты на "Роазон Парке" час смотрели, как их любимцы не могут создать ни одного нормального шанса для камбека.

Лига 1. 29-й тур

Страсбур, Стад де ла Мено

Страсбур – Реймс 3:1

Голы: Гамейро 44 (п), Силла 50, Дьон 90+2 – Накамура 7

Удаление: Коне 45+7

Страсбур: Беллааруш, Гильбер, Перрен, Соу, Силла (Дукуре, 77), Делен, Сиссоко (Дьон, 85), Диарра (Себас, 41; Али-Абдалла, 76), Андрей Сантос, Гамейро, Баква (Деменге, 85)

Реймс: Диуф, Фоке (Акьеме, 62), Абдельхамид, Агбаду, де Смет, Хадра (Фофана, 80), Ричардсон, Атангана Эдоа (Коне, 23), Ито (Куду, 62), Диаките, Накамура (Диакон, 79)

Ренн, Роазон Парк

Ренн – Тулуза 1:2

Голы: Д. Дуэ 20 – Кассарес 22, Диарра 32

Ренн: Манданда, Дуэ, Теате, Омари, Белосьян (Ву, 71), Бурижо (Блас, 60), Сантамария (Сала, 71), Ле Фе (Ридер, 38), Дуэ, Гуири (Йылдырым, 71), Калимуэндо

Тулуза: Рест, Мависса Элеби (Каманси, 55), Николайсен, Коста, Диарра, Суасо, Спирингс, Кассерес, Абухляль (Деннум, 54), Гбоо (Шмидт, 83), Даллинга (Магри, 84)

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